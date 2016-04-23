Attenzione a truffa su whatsapp

95047

Coupon di Zara ti regala 150 euro”: l’ultima clamorosa bufala che spopola su WhatsAppTrattasi di ‪‎bufala‬/truffa. Il consiglio è quello di eliminare il messaggio,avvisare l'amico che lo ha mandato,co...

23 aprile 2016 14:09
Trattasi di ‎bufala/truffa. Il consiglio è quello di eliminare il messaggio,avvisare l'amico che lo ha mandato,consigliateli anche di fare una scansione al telefono.Cosa importante è non inserire i propri dati nel modulo che si apre se si clicca il link.

Fonte:Polizia postale

