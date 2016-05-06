Attenzione virus su facebook
Sta girando un nuovo virus: viene mandato un messaggio privato ai tuoi amici con scritto:
NON CLICCATE sul link, perché è una pagina che vi chiederà i dati del vostro account Facebook, se li mettete, vi ruberanno il profilo!!!
Di solito l'utente infetto non ne è a conoscenza.
Quello che consiglio a tutti, indipendentemente se sapete di avere il virus o meno, di fare subito una scansione con il vostro antivirus, se non ce l'avete consiglio avast, sia al telefono che al pc, poi dal pc fare una scansione con il programma adwcleaner