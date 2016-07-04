ATTENZIONE VIRUS PER APPARECCHIATURE ANDROID

Virus e truffa sono spesso legati tra loro, come testimoniato dal messaggio di allarme che alcuni utenti stanno segnalando in merito ai loro smartphone. il testo parla di virus nel sistema,ma il virus...

Virus e truffa sono spesso legati tra loro, come testimoniato dal messaggio di allarme che alcuni utenti stanno segnalando in merito ai loro smartphone. il testo parla di virus nel sistema,ma il virus lo contiene il messaggio stesso.

L’obiettivo è quello di convincere le potenziali vittime a installare un’applicazione per rimuovere il presunto ‪#‎malware‬.

I consigli da seguire in questo caso sono piuttosto semplici. Anzitutto, la navigazione deve essere interrotta e ovviamente l’app consigliata per proteggere lo smartphone non va mai scaricata.

Per essere ancora più tranquilli, inoltre, si potrebbe spegnere e riaccendere il telefono o scaricare delle applicazioni antivirus.

Come si presenta

Viene mostrata a video una schermata all'interno del quale venite avvisati che si sta visitando un sito ingannevole, se si va avanti (prendendo buono l’avviso che ci viene dato) viene mostrata una successiva schermata che il sistema è infetto da 4-5-n virus e venite invitati ad installare un’app presente nello store google.

Sembra una sorta di tunner dove una volta entrati difficilmente ne uscirete. Non l’abbiamo provata quest’app, ma probabilmente chiede soldi per risolvere i vostri INESISTENTI PROBLEMI.

La causa

La causa è semplice, molti siti riescono a identificare il sistema operativo del dispositivo in uso e a proporre pubblicità mirata. La cosa inquietante è che sempre più spesso queste finestre (pop-up o dirottamenti verso altri siti), si aprono da siti importanti e molto frequentati e non solo come si potrebbe pensare da link sconosciuti o poco attendibili.

Altra causa potrebbe essere dovuta dal fatto che di recente abbiate installato un app o un giochino gratis. Spesso, infatti, questo tipi di malware si insediano all’interno di app apparentemente innocue. Quando si scarica una app, compare una finestra che segnala a cosa avrà accesso sul dispositivo, scommetto che quasi nessuno di voi guarda questo messaggio e lo chiude!

Come risolvere il problema

Molti forum specializzati nel settore consigliano l’installazione di un antivirus su Android, pratica sicuramente da provare ma che non vi risolve il problema fino in fondo. In molti, infatti, lamentano il problema anche dopo la scansione con l’antivirus.

A tal proposito consiglierei per la rimozione del problema questo nostro articolo sul virus della polizia. Dovrebbe essere più incisiva come soluzione