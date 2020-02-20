ATTERRAGGIO DI EMERGENZA ALL’AEROPORTO DI CATANIA

Paura tra i passeggeri di un volo Ryanair ieri a Catania per un atterraggio di emergenza avvenuto nell'aeroporto catanese. Il volo diretto a Bologna è dovuto rientrare a Fontanarossa per un guasto al...

Paura tra i passeggeri di un volo Ryanair ieri a Catania per un atterraggio di emergenza avvenuto nell'aeroporto catanese. Il volo diretto a Bologna è dovuto rientrare a Fontanarossa per un guasto al carrello.

Si tratta del volo Ryanair FR1086 che sarebbe dovuto partire alle 10.50 e che è partito invece alle 11.20 ma subito dopo il decollo il pilota ha notato problemi al sistema di apertura e chiusura del carrello chiedendo così alla torre di controllo il permesso di fare rientro a Catania con un atterraggio di emergenza.

In aeroporto si sono subito attivate tutte le procedure previste in questi casi, ma il pilota è riuscito tranquillamente a riportare il velivolo - un Boeing 737-800 - in pista senza alcun problema per euipaggio e passeggeri se non un po' di comprensibile paura. L'aereo ora si trova nell'area tecnica dell'aeroporto di Catania.