ATTESE PRESENZE DA TUTTA LA SICILIA PER LE DUE DATE DEI “ME CONTRO TE” A CATANIA

Il ritorno dei “Me contro Te” in Sicilia sta ottenendo un grande successo dopo il sold out registrato a dicembre. Le tante richieste giunte ai promoter e direttamente agli artisti hanno portato all’annuncio delle nuove date, previste sempre al PalaCatania di Catania il 4 e 5 marzo.

I due appuntamenti sono organizzati da Vivo Concerti e promossi da Giuseppe Rapisarda Management.“Fare dei concerti dal vivo è sempre stato uno dei nostri più grandi sogni – hanno commentato ad inizio tour Luì e Sofì – basti pensare che Luì da piccolo aveva una band in cui suonava la chitarra e si esibiva nelle piazze. Da qui si intuisce quanto desiderasse esibirsi in concerti veri e propri per tutti i nostri fan. Nei nostri interessi c’è sempre stato quello di creare uno show spettacolare, che potesse stupire il pubblico e lasciarli a bocca aperta. Non volevamo fare i classici meet&greet o piccoli show: desideravamo tantissimo fare uno spettacolo strabiliante per emozionare e far vivere la magia della musica dal vivo a chi ci viene a vedere.

Ciò che ci rende molto orgogliosi è che per tantissimi degli spettatori si tratta del loro primo concerto; per noi questo è un onore perché ci immaginiamo che da grandi ricorderanno questo momento con nostalgia e questo ci fa molto piacere. Si tratta di uno spettacolo incredibile, più di un semplice concerto; oltre alla musica ci saranno tanti colpi di scena, effetti speciali, sorprese, ci sarà Pongo, ci saranno i ballerini… Sicuramente uno spettacolo con la S maiuscola”.

La loro carriera inizia con i video sul loro canale Youtube, aperto nel 2014, dove condividono principalmente i momenti della loro vita. Nel 2017 sono protagonisti della serie televisiva “Like Me”, in onda su Disney Channel e rivolta ad un pubblico più giovane. L’anno dopo annunciano l’uscita del loro primo libro “Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te” e pubblicano i singoli “Signor S”, “Princesa” e “Kira e Ray”.

Dopo aver pubblicato altri due libri e il brano “La vita è un circo”, nel 2019 conducono il game show per bambini “Disney Challenge Show – Me contro Te” e l’anno successivo debuttano sul grande schermo con il film “Me contro Te – Il Film: la vendetta del signor S” (Warner Bros Entertainment Italia Srl – Colorado Film Production CFP Srl – Me Contro Te Production), il primo di tre lungometraggi di successo. A febbraio 2020 pubblicano, per Warner Music, il primo album in studio “Il Fantadisco dei Me contro Te”, certificato disco di Platino. Nel 2021 e successivamente nel 2022 sono protagonisti dei film “Me contro Te – Il Film: il Mistero della Scuola Incantata” (2021, vincitore del Biglietto D’Oro e del David di Donatello per lo Spettatore) e “Me Contro Te – Il Film: Persi nel Tempo” (2022). Di recente Lui & Sofi hanno pubblicato per Mondadori “i Fantafumetti dei Me Contro Te” e hanno annunciato l’uscita del loro nuovo lungometraggio “Me Contro Te – Missione Giungla”, in uscita il 19 gennaio 2023 con Warner Bros.