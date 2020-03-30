ATTIVATA QUARTA LINEA, PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ.

A causa del numero elevato di telefonate, pervenuti nella giornata di oggi l'amministrazione ha fatto aggiungere alle tre linee telefoniche già attive una quarta linea al numero 095 7970254.La procedu...

A causa del numero elevato di telefonate, pervenuti nella giornata di oggi l'amministrazione ha fatto aggiungere alle tre linee telefoniche già attive una quarta linea al numero 095 7970254.

La procedura per accedere agli aiuti deliberati dall’Amministrazione è la seguente:

sono stati attivati tre numeri di telefono, ovvero lo 095-7970376, 095 7970254, 3407961422 e 3208652987.

Le chiamate sono gestite dai Servizi Sociali del Comune di Paternò e dagli assistenti sociali che si prenderanno carico delle situazioni familiari dei richiedenti gli aiuti, al fine di quantificare l’aiuto opportuno da elargire.

I numeri saranno attivi a partire da lunedì 30 marzo 2020 dalle ore 9:00 alle 13:00.

I buoni spesa annunciati, una volta stabiliti i dettagli con i Servizi Sociali del Comune di Paternò, saranno distribuiti da cinque associazioni di volontari (Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Finanzieri, Misericordia Paternò, Unitalsi Paternò e Anpas) direttamente a domicilio, mantenendo il massimo riserbo e rispettando la privacy dei richiedenti.

Il sindaco di Paternò Nino Naso su Facebook ha annunciato ufficialmente l’iniziativa: “I

Continuano ad arrivarmi chiamate di molti concittadini che trovano le linee occupate per la richiesta dei buoni spesa, vi chiedo di avere pazienza, stanno arrivando tantissime chiamate e risponderemo a tutti. Ho fatto aggiungere alle tre linee telefoniche già in atto una quarta linea al numero 095 7970254. Potete chiamare anche a questo numero.