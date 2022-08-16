ATTIVITÀ DEI CARABINIERI PER LA SICUREZZA STRADALE A FERRAGOSTO

I Carabinieri della Compagnia di Giarre, in concomitanza della consueta “gita fuori porta” della festività ferragostana, hanno svolto una specifica attività di prevenzione sull’asse stradale del litor...

I Carabinieri della Compagnia di Giarre, in concomitanza della consueta “gita fuori porta” della festività ferragostana, hanno svolto una specifica attività di prevenzione sull’asse stradale del litorale jonico compreso nei comuni di Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e Calatabiano, volto a garantire non solo la sicurezza degli utenti motorizzati ma anche l’incolumità dei numerosi pedoni che, soprattutto nelle località balneari, a volte viene messa a repentaglio dal mancato rispetto da parte di taluni delle basilari norme del C.d.S..

Il servizio, svoltosi con il supporto aereo di un elicottero del 12° Elinucleo Carabinieri di Catania, ha visto la dislocazione di numerosi posti di controllo lungo la SS. 114, arteria stradale dove maggiormente si registra l’aumento del flusso circolatorio di automezzi, nonché di numerosi punti d’accesso al litorale, con conseguente identificazione di 525 persone ed il controllo di 291 veicoli, nonché la contestazione ai trasgressori di violazioni al C.d.s. di sanzioni amministrative per complessivi 16.634,00 euro.

In particolare, ben 8 autovetture sono state sottoposte a fermo amministrativo perché prive della prevista copertura assicurativa.

Nel corso dell’attività inoltre, oltre alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte alle persone sottoposte agli arresti domiciliari, sono stati effettuati controlli finalizzati alla repressione di reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti che, nella fattispecie, hanno portato alla segnalazione di due giovani alla Prefettura di Catania, quali assuntori, poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana per uso personale.