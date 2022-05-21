ATTIVITÀ ERUTTIVA DELL’ETNA, SCATTA L’ALLERTA GIALLA. L’AVVISO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Allerta gialla per il vulcano Etna in eruzione. Dalle valutazioni emerse durante la riunione di oggi con i Centri di Competenza e il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, il Di...

Allerta gialla per il vulcano Etna in eruzione. Dalle valutazioni emerse durante la riunione di oggi con i Centri di Competenza e il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da 'verde', che corrisponde all’attività ordinaria, al livello 'giallo' per il vulcano Etna, e la conseguente attivazione della fase operativa di 'attenzione'.

Tale valutazione è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai Centri di Competenza che per l’Etna sono l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Osservatorio Etneo e Sezione di Palermo), il Dipartimento Scienza della Terra dell’Università di Firenze e il Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente.

L’innalzamento del livello determina il potenziamento del sistema di monitoraggio del vulcano e l’attivazione di un raccordo informativo costante tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Il Dipartimento della Protezione Civile condivide tali informazioni con la struttura di protezione civile della Regione Siciliana che, soprattutto in relazione a scenari di impatto locale, allerta le strutture territoriali di protezione civile e adotta eventuali misure in risposta alle situazioni emergenziali.

Indipendentemente dalle fenomenologie vulcaniche di livello locale, che possono avere frequenti variazioni, si segnala che persiste una situazione di potenziate disequilibrio del vulcano. Occorre quindi tener presente che i passaggi di livello di allerta possono non avvenire necessariamente in modo sequenziale o graduale, essendo sempre possibili variazioni repentine o improvvise dell’attività, anche del tutto impreviste.