ATTIVO DA DOMANI UN METRO SHUTTLE CHE COLLEGHERÀ BELPASSO, CAMPOROTONDO ETNEO, PIANO TAVOLA E MISTERBIANCO ALLA STAZIONE NESIMA. TUTTI GLI ORARI
Da domani lunedì 4 luglio entrerà in esercizio, in via sperimentale, un nuovo servizio di adduzione alla linea metropolitana tramite un metro shuttle che collegherà Belpasso, Camporotondo Etneo, Piano...
Da domani lunedì 4 luglio entrerà in esercizio, in via sperimentale, un nuovo servizio di adduzione alla linea metropolitana tramite un metro shuttle che collegherà Belpasso, Camporotondo Etneo, Piano Tavola e Misterbianco alla stazione NESIMA della Metropolitana di Catania.
Il servizio navetta partirà da Belpasso, con 12 corse giornaliere, ogni ora dalle 6:30 alle 15:30 e le ultime due alle 17:00 e alle 18:30.
Il ritorno sarà effettuato con altrettante corse agli stessi orari da stazione NESIMA verso Belpasso.
La tabella oraria è disponibile all'indirizzo