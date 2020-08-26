ATTIVO IL NUOVO SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ON LINE DELLE VACCINAZIONI 1410 LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE NEL PRIMO GIORNO

– 1410 le prenotazioni effettuate all’Asp di Catania nel primo giorno di avvio del Sistema di prenotazione on line delle vaccinazioni presso gli ambulatori distrettuali. Il servizio, attivato ieri, è...

Da ieri, l’accesso agli ambulatori vaccinali aziendali avviene esclusivamente tramite il servizio di prenotazione on line, con eccezione per i soli casi urgenti.

Per gli ambulatori dei Distretti sanitari di Acireale, Gravina di Catania e Paternò, rimangono confermate le prenotazioni precedentemente acquisite.

«Con questo nuovo sistema - afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, dott. Maurizio Lanza -, accogliendo le sollecitazioni all’innovazione che provengono dall’Assessorato regionale alla Salute, guidato dall’avv. Ruggero Razza, puntiamo con decisione sulla digitalizzazione per migliorare l’accessibilità ai servizi, agevolare i cittadini e rispondere alle esigenze quotidiane delle famiglie, con sguardo attento alla sicurezza e al rispetto delle norme anticontagio».

Il nuovo sistema è stato presentato nei giorni scorsi ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta della provincia.

«Attiviamo un sistema di semplice e immediato utilizzo - spiega il dr. Antonino Rapisarda, direttore sanitario dell’Asp di Catania -. Abbiamo operato le scelte partendo dalle esigenze dei pazienti e facendo tesoro delle indicazioni dei nostri operatori, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che ringrazio per la sinergia che hanno espresso in questo progetto».

Il progetto è stato predisposto dal Dipartimento di Prevenzione, diretto dall’ing. Antonio Leonardi, con il supporto tecnico dell’UOC Ingegneria informatica, diretta dall’ing. Salvatore Garozzo.

Gli utenti potranno prenotare la loro prestazione vaccinale:

- via web, collegandosi al sito aspct.it, cliccando sull’apposito banner in home page e seguendo le istruzioni;

- tramite l’app “vaccinazioni Asp Catania”, installabile su smartphone, in modo semplice e intuitivo (già disponibile su google store, e in fase di pubblicazione su apple store).

Attraverso il servizio si accede al calendario dei singoli ambulatori vaccinali nel quale si potrà selezionare una data ed una fascia oraria in funzione della disponibilità. Si può effettuare una sola prenotazione per singolo utente da vaccinare.

Completata la fase di prenotazione, il sistema invia al richiedente un SMS ed una email contenenti i dati della prenotazione, da esibire al momento dell’accesso presso l’ambulatorio. Alcuni giorni prima dell’appuntamento, l’utente riceverà, dal sistema, un ulteriore SMS come promemoria, contenente i dati della prenotazione.

Le agende di prenotazione sono organizzate in modo da garantire il rispetto del distanziamento sociale ed evitare assembramenti, in osservanza alle vigenti norme di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La prenotazione on-line consente, inoltre, di ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità complessiva del servizio nel territorio. Viene ottimizzata anche la pianificazione delle attività dei centri di somministrazione, con un più puntuale controllo dei flussi negli ambulatori e delle prenotazioni.

Per informazioni sulle vaccinazioni telefonare allo 095.2540104 (da lunedì a venerdì, ore 8.30-12.30).