ATTIVO IL PORTALE INPS PER PRESENTARE LA DOMANDA DEL BONUS 200 EURO. COME FARE

È attivo sul sito dell’Inps il servizio on line per presentare la domanda per il bonus 200 euro. Possono presentare domanda i lavoratori domestici; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; stagionali, a tempo determinato e intermittenti; iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; autonomi occasionali privi di partita IVA; incaricati alle vendite a domicilio.

Per i lavoratori domestici, che hanno tempo fino al 30 settembre per inoltrare la domanda, il pagamento sarà disponibile entro pochi giorni dalla domanda, già per il mese di luglio. Per le altre categorie di lavoratori, il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 ottobre, e il pagamento sarà disposto a partire da ottobre prossimo. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, riceveranno l’indennità dai propri datori di lavoro; la domanda di bonus da parte dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti nonché degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo deve essere presentata esclusivamente se tali lavoratori non percepiscono il bonus direttamente dal datore di lavoro; i beneficiari delle indennità Covid-19 e i titolari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022, otterranno l’erogazione d’ufficio del bonus 200 euro da parte dell’Inps, senza necessità di inoltrare la domanda.

Una volta aperto il portale dell'Inps bisogna effettuare l'accesso con l'identità digitale – lo Spid o la Cie – dopodiché andare nella sezione "prestazioni e servizi", poi cliccare su "servizi" e infine cercare – nella lunga lista che ci si presenta di fronte – il servizio "punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche".

A questo punto bisogna cliccare su accedi a seconda della tipologia di categoria in cui si rientra, poi effettuare la domanda seguendo la procedura guidata

Le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento). È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.

