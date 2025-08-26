Atto vile a Paternò: gatta avvelenata davanti alla villa Moncada

Paternò, 26 agosto 2025 – Triste episodio quello segnalato nella serata di oggi da una cittadina all’ingresso della villa Moncada, in via Libertà, a Paternò: una gatta randagia, conosciuta da tempo ne...

Paternò, 26 agosto 2025 – Triste episodio quello segnalato nella serata di oggi da una cittadina all’ingresso della villa Moncada, in via Libertà, a Paternò: una gatta randagia, conosciuta da tempo nella zona e madre di alcuni cuccioli, sarebbe stata avvelenata.

Secondo la testimonianza raccolta, la micia frequentava da mesi quell’area, diventando ormai parte del quartiere. A notare il corpo senza vita è stata una giovane, studentessa di medicina veterinaria, che non ha avuto dubbi nell’attribuire il decesso a un avvelenamento, riconoscendone i segni caratteristici.

La ragazza, con le dovute protezioni, ha spostato la povera gatta sul prato antistante, sottolineando come anche agli animali randagi debba essere garantita dignità, persino dopo la morte.

«Questa povera creatura aveva fatto anche dei cuccioli. I responsabili si devono vergognare per questo gesto vile e meschino», ha scritto la testimone, esprimendo amarezza per un episodio che getta ombre sulla convivenza civile e sul rispetto per gli animali.

Non si tratterebbe purtroppo di un caso isolato: negli ultimi tempi, in diverse zone della città, sono state segnalate morti sospette di randagi, episodi che destano forte preoccupazione tra i cittadini e le associazioni animaliste.

La speranza è che simili atti vengano presto condannati con fermezza e che possano essere intraprese azioni concrete a tutela degli animali e della comunità.