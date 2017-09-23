AUCHAN RICHIAMA YOGURT TEDDI FATTORIA SCALDASOLE: POSSIBILE CONTAMINAZIONE DA GLUTINE NON DICHIARATO IN ETICHETTA
Nuova allerta alimentare. Nello yogurt Teddi Fattoria Scaldasole è presente del glutine non dichiarato in etichetta. Per questo motivo la catena di supermercati Auchan lo sta ritirando da propri scaffali.
La comunicazione è stata diffusa sul sito dell’azienda e riguarda solo i consumatori allergici al GLUTINE.
Quattro sono le tipologie di yogurt ritirate:
Il supermercato Auchan, a scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei propri clienti, avverte sul proprio sito che :
LA POSSIBILE PRESENZA DI GLUTINE IN QUESTI PRODOTTI LI RENDE NON IDONEI AL CONSUMO DA CONSUMATORI CELIACI, ALLERGICI O
INTOLLERANTI AL GLUTINE.
I consumatori allergici o intolleranti sono invitati a non consumare i prodotti segnalati, e a riconsegnarli al punto vendita in cui è avvenuto
l’acquisto. (Il consumo non costituisce invece alcun rischio per i soggetti non allergicial glutine/ non intolleranti al glutine)
Per maggiori informazioni, per i consumatori è attivo un numero verde :800 253972 dalle 9:30 alle 12.30