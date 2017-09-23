95047

AUCHAN RICHIAMA YOGURT TEDDI FATTORIA SCALDASOLE: POSSIBILE CONTAMINAZIONE DA GLUTINE NON DICHIARATO IN ETICHETTA

Nuova allerta alimentare. Nello yogurt Teddi Fattoria Scaldasole è presente del glutine non dichiarato in etichetta. Per questo motivo la catena di supermercati Auchan lo sta ritirando da propri scaff...

23 settembre 2017
Nuova allerta alimentare. Nello yogurt Teddi Fattoria Scaldasole è presente del glutine non dichiarato in etichetta. Per questo motivo la catena di supermercati Auchan lo sta ritirando da propri scaffali.

La comunicazione è stata diffusa sul sito dell’azienda e riguarda solo i consumatori allergici al GLUTINE.

Quattro sono le tipologie di yogurt ritirate:

Il supermercato Auchan, a scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei propri clienti, avverte sul proprio sito che :

LA​ ​POSSIBILE​ ​PRESENZA​ ​DI​ ​GLUTINE​ ​IN​ ​QUESTI​ ​PRODOTTI​ ​LI​ ​RENDE​ ​NON IDONEI​ ​AL​ ​CONSUMO​ ​DA​ ​CONSUMATORI​ ​CELIACI,​ ​ALLERGICI​ ​O
INTOLLERANTI​ ​AL​ ​GLUTINE.
I​ ​consumatori​ ​allergici​ ​o​ ​intolleranti​ ​sono​ ​invitati​ ​a​ ​non​ ​consumare​ ​i prodotti​ ​segnalati,​ ​e​ ​a​ ​riconsegnarli​ ​al​ ​punto​ ​vendita​ ​in​ ​cui​ ​è​ ​avvenuto
l’acquisto. (Il​ ​consumo​ ​non​ ​costituisce​ ​invece​ ​alcun​ ​rischio​ ​per​ ​i​ ​soggetti​ ​non​ ​allergicial​ ​glutine/​ ​non​ ​intolleranti​ ​al​ ​glutine)

Per​ ​maggiori​ ​informazioni,​ ​per​ ​i​ ​consumatori​ è​ ​attivo​ ​un​ ​numero​ ​verde​ ​:800​ ​253972​ ​dalle​ ​9:30​ ​alle​ ​12.30

