AUCHAN: ritira lettino per neonati perchè poco sicuro. Rischio di intrappolamento

Le aperture tra le barre alla base sono troppo larghe. Alcuni esemplari presentano il rischio di intrappolamento degli arti durante il gioco, tanto che un bambino potrebbe infilare la testa tra le barre e rimanere incastrato.
Si tratta del lettino in legno basic 60X120 codice EAN 5907751413361 marca AMAL II, fornito da AUCHAN EXPORT.
Alle persone che hanno acquistato questo prodotto si consiglia di sospenderne subito l’utilizzo e di riportarlo al punto accoglienza del negozio Auchan di riferimento.
Il prodotto reso sara’ totalmente rimborsato.