Auchan: ritirato la pasta d'acciughe "Balena"provoca allergie
A cura di Redazione
19 dicembre 2016 20:08
Ritirato dai supermercati un lotto di pasta d'acciughe: l'azienda ha sbagliato l'etichettatura e nel prodotto è presente una quantità di solfiti che può provocare allergie
Il lotto interessato al ritiro è: 80031048 con scadenza il 27/01/2018. La pasta d'acciughe di questo lotto contiene solfiti (anidride solforosa ndr)) e la presenza di questo allergene non è segnalata tra i componenti dell’etichetta.
