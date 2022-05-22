AUGUSTA CADE DALLA BICI IN GARA: ATLETA PATERNESE TRASPORTATO IN OSPEDALE
Ennesimo incidente in bicicletta nella giornata di oggi, 22 Maggio 2022.L'incidente si è verificato nella mattina di oggi ad Augusta in provincia di Siracusa, nel corso del “Trofeo di San Domenico“,...
L'incidente si è verificato nella mattina di oggi ad Augusta in provincia di Siracusa, nel corso del “Trofeo di San Domenico“, gara ciclistica organizzata dall’Asd Pedale Megarese con il patrocinio del Comune.
A seguito di contatto di gara tra ciclisti, l’atleta Paternese è finito sull'asfalto battendo il casco e ferendosi al volto.
Cosciente secondo le informazioni in nostro possesso, è stato trasferito in condizioni serie in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.
L'organizzazione dell'evento attraverso la pagina sui social network ha annunciato: "la sospensione della gara e di aver posticipato la premiazione delle'evento appena l'atleta Paternese ritornerà a casa"