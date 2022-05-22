95047

AUGUSTA CADE DALLA BICI IN GARA: ATLETA PATERNESE TRASPORTATO IN OSPEDALE

Ennesimo incidente in bicicletta nella giornata di oggi, 22 Maggio 2022.L'incidente si è verificato nella mattina di oggi ad Augusta in provincia di Siracusa,  nel corso del  “Trofeo di San Domenico“,...

22 maggio 2022 20:00
Cronaca
Ennesimo incidente in bicicletta nella giornata di oggi, 22 Maggio 2022.

L'incidente si è verificato nella mattina di oggi ad Augusta in provincia di Siracusa,  nel corso del  “Trofeo di San Domenico“,  gara ciclistica organizzata  dall’Asd Pedale Megarese con il patrocinio del Comune.

A seguito di contatto di gara tra ciclisti, l’atleta Paternese è finito sull'asfalto battendo il casco e ferendosi al volto.

Cosciente secondo le informazioni in nostro possesso, è stato trasferito in condizioni serie  in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

L'organizzazione dell'evento attraverso la pagina sui social network ha annunciato: "la sospensione della gara e di aver posticipato la premiazione delle'evento  appena l'atleta Paternese ritornerà a casa"

