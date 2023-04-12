Augustus, il gioco sull'arte siciliana all'insegna dell'edutainment

In Italia il gaming online sta conoscendo un'espansione senza limiti, non solo nell’ambito dell’intrattenimento vero e proprio. I meccanismi e le dinamiche tipiche dei videogiochi oggi, infatti, posso...

Come promuovere i beni culturali con un videogame

Basta scegliere il proprio avatar per dare inizio a un viaggio tra quelli che sono i più bei siti culturali della Sicilia. Ma con Augustus si va anche a caccia di tesori, che dovranno essere raccolti nella “Camera Mirabilia” dell’imperatore che dà nome al gioco. Sfruttando le nuove tecnologie e il linguaggio tipico dei videogames, Augustus permette ai giovani e ai meno giovani di approfondire la conoscenza di luoghi magici come Taormina e Naxos.

Sin dalla sua uscita, Augustus Game - finanziato con i fondi POFESR Azione 1.1.5 e realizzato con la partnership di ETT Spa, Red Raion, Università degli Studi di Palermo e Admeridiem - ha dimostrato di essere uno straordinario mezzo anche per la promozione del Complesso monumentale di Santa Caterina.

Il gaming in Italia: non solo divertimento

L’obiettivo di questo progetto è quello di promuovere i beni culturali siciliani più belli, attraverso l’edutainment e la gamification. Il gioco, infatti, è una delle migliori attività utilizzabili per diffondere la conoscenza, proprio perché praticato da moltissime persone. I dati lo dimostrano: il mercato del gaming in Italia ha generato un giro d'affari di due miliardi e 243 milioni di euro, solo nel 2021. Un dato in crescita del 2,9% rispetto all’anno precedente.

Tra le tipologie di giochi più popolari in Italia si trovano anzitutto i casinò online. Per avere un’idea della popolarità di questi intrattenimenti, basti pensare che solo nei primi dieci mesi del 2022 hanno registrato una spesa complessiva di 1.631 milioni di euro. Solo a ottobre 2022 la spesa ha sfiorato invece i 180 milioni di euro (+21,6% rispetto a un anno prima). Si tratta però di giochi che necessitano di un approccio cauto, dal momento che spesso ci si investe denaro. Bisogna tener presente, infatti, che non esistono dei metodi che diano certezze su come vincere alle slot online: esistono solo delle tecniche di gioco che evitano di far commettere errori gravi, applicabili alle slot online ma anche a tutti i giochi da casinò.

Ma il vettore trainante della crescita del gaming è costituito anche dai generi Action, Sports games e Role-playing. Riguardo alla prima tipologia, caposaldo assoluto del genere è GTA, il videogioco più cercato e acquistato dagli italiani negli ultimi 10 anni. GTA ha totalizzato oltre 691 milioni di risultati di ricerca globale su Google. I giochi di sport, invece, non hanno quasi bisogno di presentazioni. Secondo l’ultimo rapporto IIDEA, sono 475mila le persone che in Italia seguono ogni giorno gli eventi di esports, mentre gli utenti che li seguono più volte alla settimana sono addirittura 1.620.000.

Infine, anche gli RPG (“Role Playing Game”) stanno ottenendo un grande successo, primo fra tutti il videogioco “Genshin Impact”, sviluppato dall'azienda cinese miHoYo. Ambientato in un mondo fantastico popolato da spiriti, dei e creature misteriose, Genshin Impact ha superato i 100 milioni di dollari di guadagni solo negli Stati Uniti, nelle prime due settimane seguenti all’uscita, e 287 nel primo mese.