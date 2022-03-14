AUMENTANO I POSITIVI A PATERNO', IN CONTROTENDENZA CON I DATI NAZIONALI

Aumentano i positivi a Paternò, in controtendenza con i dati nazionali.E' arrivato nella giornata di oggi, 14 Marzo 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione che evidenzia un peggiorame...

Aumentano i positivi a Paternò, in controtendenza con i dati nazionali.

E' arrivato nella giornata di oggi, 14 Marzo 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione che evidenzia un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Rispetto all'ultimo bollettino emesso in data 11 Marzo 2022, c'è un ulteriore incremento dei positivi che salgono a 502 persone attualmente positivi al Covid-19, 37 soggetti in più rispetto al bollettino emesso precedentemente

La sensazione è che ci sia una più che sospetta correlazione tra le "libertà" riconquistate del carnevale e i tanti nuovi casi di positività emersi negli ultimi giorni.

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 373 quindi 56 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI DI OGGI 14/03/2022

POSITIVI 502 soggetti attualmente positivi (+ 23 rispetto al 11 Marzo 2022)

OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO

QUARANTENA 373 (+ 56 rispetto al 08 Marzo 2022)

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 14/03/2022 ORE 17:00

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 502. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 373. I dati sono in continuo aggiornamento.