AUMENTO I CASI IN SICILIA: PIÙ 28 CASI POSITIVI IN UN GIORNO, 10 SONO IN PROVINCIA DI CATANIA

Andamento costante dei nuovi contagi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 28 le persone riscontrate positive e tutte poste in isolamento domiciliare, una in più rispetto a ieri. Attualmente i positivi sono 397; salgono così a 3.424 i casi totali di Coronavirus da quando è iniziata la pandemia. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: 10 Catania, 6 Enna, 5 Siracusa, 3 Ragusa, 2 Caltanissetta, uno a Palermo e Messina.

Anche oggi non si registrano guariti che rimangono 2.743. Fermi, fortunatamente, anche i decessi: 284. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono stati eseguiti 2.511 tamponi, 100 in più rispetto alla giornata di ieri.

A livello nazionale, scende la curva dei nuovi casi: i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 347 (più di uno su 5 in Lombardia) a fronte del +552 di ieri (quarto giorno di incremento consecutivo): il totale complessivo supera quota 250 mila (250.103).

Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, i positivi sono 12.953 (+29 rispetto a ieri), i guariti 201.947, con un aumento di 305 unità. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 13 (a fronte dei 3 di ieri), divisi tra Veneto (5), Lombardia (3), Emilia Romagna (2), Liguria (1), Lazio (1) e Puglia (1).

DATI ITALIA

• 347 contagiati

• 13 morti

• 305 guariti