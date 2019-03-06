AURORA SCALISI NUOVO PRESIDENTE PROVINCIALE LILT

La dottoressa Aurora Scalisi, 62 anni, specialista in oncologia e in ginecologia, già responsabile dell’unità di screening ginecologico e direttore dell’unità operativa complessa di diagnostica oncolo...

La dottoressa Aurora Scalisi, 62 anni, specialista in oncologia e in ginecologia, già responsabile dell’unità di screening ginecologico e direttore dell’unità operativa complessa di diagnostica oncologica presso l’ASP di Catania, è il nuovo Presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Catania. L’elezione, all’unanimità, è avvenuta ieri sera nel corso della seduta del Consiglio direttivo della Lilt etnea, svoltasi nei locali del Rettorato dell'Università degli Studi di Catania. La dottoressa Scalisi, già vicepresidente Lilt, subentra al dottor Carlo Romano, che, dopo aver guidato per tanti anni la sezione etnea dell’associazione, lascia la presidenza provinciale per dedicarsi al Coordinamento regionale.

Attivamente presente all’interno della Lilt da circa vent’anni, la dottoressa Aurora Scalisi ha promosso le attività ambulatoriali, di ricerca, di volontariato e ha organizzato molti eventi formativi. Più di recente, ha favorito accordi di collaborazione con altri enti di volontariato e di ricerca per assicurare agli utenti un’assistenza di eccellenza.

«Ringrazio tutti i componenti del consiglio direttivo per la fiducia che mi impegnerò fermamente di non deludere – dichiara la dottoressa Scalisi subito dopo l’elezione –. Ringrazio soprattutto il dottor Carlo Romano per aver consegnato una Lilt libera da condizionamenti e attiva nel perseguire i suoi compiti istituzionali. Da parte mia è massimo l’impegno a proseguire al meglio l’attivita svolta fin qui, con un’attenzione particolare nel mantenere la centralità del paziente e dell’utente nel percorso di cura o prevenzione del cancro».