Un grave incidente stradale si è verificato poco prima della mezzanotte del 22 Gennaio 2023 sulla ss121.

Il sinistro si è verificato sulla statale nei pressi dello svincolo centro commerciale in direzione Catania, per cause al momento non note una Fiat 500 si è ribaltata a gomme in aria in corsia di sorpasso.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto stanno operando I Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del mezzo ed i Carabinieri per la gestione del traffico e poter effettuare i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

Secondo le prime informazioni non avrebbe riportato gravi conseguenze il conducente del mezzo.

AUT0 SI RIBALTA SULLA SS121, SOCCORSI SUL POSTO

