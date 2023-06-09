AUTO A FUOCO DOPO INCIDENTE, DUE MORTI SULL'AGRIGENTO CALTANISSETTA

FLASHDue persone, pare si tratti di anziani di Favara (Agrigento), sono morte carbonizzate a seguito dell'incidente stradale verificatosi sulla statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, all'altezza del...

FLASH

Due persone, pare si tratti di anziani di Favara (Agrigento), sono morte carbonizzate a seguito dell'incidente stradale verificatosi sulla statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, all'altezza del bivio per Favara.

Viaggiavano su una Fiat Panda, che dopo l'impatto, è andata a fuoco e per i due occupanti non c'è stato nulla da fare.

Sul posto stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco di Agrigento e Canicattì, e i carabinieri. La strada, in direzione Agrigento, è temporaneamente chiusa al traffico.