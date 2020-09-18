95047

AUTO A FUOCO IN VIA CANFARELLA A RAGALNA NEL POMERIGGIO

18 settembre 2020 23:03
Nel primo pomeriggio di oggi, la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Paternò è intervenuta per l'incendio di un'autovettura in Strada Canfarella sul territorio del Comune di Ragalna.

Il personale intervenuto ha provveduto a spegnere le fiamme che provenivano dal vano motore e a mettere in sicurezza il veicolo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del locale Comando di Stazione per le attività di loro competenza.

