AUTO A FUOCO IN VIA CANFARELLA A RAGALNA NEL POMERIGGIO
A cura di Redazione
18 settembre 2020 23:03
Nel primo pomeriggio di oggi, la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Paternò è intervenuta per l'incendio di un'autovettura in Strada Canfarella sul territorio del Comune di Ragalna.
Il personale intervenuto ha provveduto a spegnere le fiamme che provenivano dal vano motore e a mettere in sicurezza il veicolo.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del locale Comando di Stazione per le attività di loro competenza.
