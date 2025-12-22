Auto a noleggio mai restituita: va a fare shopping al centro commerciale di Valcorrente, denunciato 46enne

Credeva di poter liberamente circolare a bordo dell’auto presa a noleggio, nonostante il contratto fosse scaduto già da un po’ di giorni, il 46enne residente a Catania che, non solo non aveva restitui...

Credeva di poter liberamente circolare a bordo dell’auto presa a noleggio, nonostante il contratto fosse scaduto già da un po’ di giorni, il 46enne residente a Catania che, non solo non aveva restituito il veicolo ma, anzi, se n’era andato a fare compere presso un centro commerciale di Belpasso.

L’uomo, però, non immaginava che la società di noleggio avesse già sporto denuncia presso i Carabinieri di Paternò, consentendo così l’immediato avvio delle ricerche del mezzo.

I militari dell’Arma, infatti, mediante il sistema di localizzazione satellitare installato sul mezzo, sono intervenuti subito presso il parcheggio antistante l’area commerciale, in via Valcorrente, individuando sia il veicolo che il conducente che, con nonchalance, aveva appena terminato i suoi acquisti e stava risalendo a bordo del suv.

I Carabinieri hanno, dunque, identificato l’uomo per il 46enne che aveva in uso l’autovettura oggetto della segnalazione e lo hanno portato in caserma per gli accertamenti necessari.

Qui, al termine delle verifiche documentali, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di appropriazione indebita, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro penale e affidata a una ditta specializzata, rimanendo a disposizione dell’autorità competente.