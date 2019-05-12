AUTO CADE DAL PONTE IN AUTOSTRADA ALL’ALTEZZA DI AGIRA E FINISCE IN ACQUA, MORTO 28ENNE CATANESE

Tragico bilancio di un incidente stradale autonomo che all'alba di oggi si è verificato lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi di Agira.Per cause in corso di accertamento da parte della Po...

Tragico bilancio di un incidente stradale autonomo che all'alba di oggi si è verificato lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi di Agira.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale un’auto dopo aver perso il controllo è precipitata dal cavalcavia in un corso d’acqua sottostante che ha parzialmente sommerso la vettura.

Ad avere la peggio il 28 enne Carmelo Penna che è deceduto, gravissimo invece l’altro passeggero di 24 anni, Antonio Scilletta politraumatizzato che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, oltre ai traumi dell’incidente avrebbe riportato lesioni ai polmoni dovuti alla permanenza della vettura sott’acqua.

Entrambi i giovani sono di Catania.