AUTO CONTRO CISTERNA NEL PALERMITANO, 2 MORTI E 3 FERITI, UNO GRAVISSIMO

14/12/2024 - Tragico incidente questa mattina all’alba sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo di Bolognetta. Una Seat Leon con a bordo cinque giovani si è scontrata frontalmente con un’autocisterna, causando la morte di due persone e il ferimento di altre tre, di cui uno in condizioni gravissime.

Nell’impatto hanno perso la vita il conducente dell'auto, Ruben Salvatore Ciaccio, di 25 anni, e Samuele Cusimano, di 21 anni. Entrambi erano residenti a Villafrati, un comune in provincia di Palermo.

Uno dei tre feriti, un giovane di 27 anni, è stato trasportato d’urgenza al reparto di Rianimazione dell’Ospedale Civico di Palermo, dove versa in gravissime condizioni. Gli altri due feriti sono stati portati all’ospedale Buccheri La Ferla: uno è in codice rosso, l’altro in codice arancione.

Illeso il conducente dell’autocisterna, che è stato ascoltato dagli inquirenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi e i feriti dalle lamiere, la polizia stradale e i sanitari del 118. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi da parte dei carabinieri della compagnia di Misilmeri, incaricati di condurre le indagini.

La chiusura della SS 121 ha provocato significativi disagi al traffico nella zona, con deviazioni obbligatorie verso percorsi alternativi.