AUTO CONTRO GUARD RAIL SULL'ASSE DEI SERVIZI DI CATANIA, 3 FERITI UNO GRAVE CON CODICE ROSSO
Grave incidente sull asse dei servizi a Catania intorno alle ore 15.Una autovettura, una opel Corsa con 4 occupanti, per cause sconosciute è andata a sbattere violentemente contro il guard-rail dello...
Grave incidente sull asse dei servizi a Catania intorno alle ore 15.
Una autovettura, una opel Corsa con 4 occupanti, per cause sconosciute è andata a sbattere violentemente contro il guard-rail dello svincolo San Giuseppe la Rena-Fontanarossa.
Sul posto i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza il mezzo, i sanitari del 118.
Il bilancio è di 3 feriti uno grave con codice rosso trasportato al Cannizzaro.
Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento Sud, personale medico del 118 Polizia locale e carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire l' esatta dinamica del sinistro.