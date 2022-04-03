95047

AUTO CONTRO GUARDRAIL SULLA SS121 SVINCOLO PIANO TAVOLA, SOCCORSI SUL POSTO

FLASHUn incidente stradale si è verificato nella mattinata di  oggi 3 aprile 2022   sulla SS 121, all' altezza dello svincolo piano Tavola in direzione PaternòAd essere coinvolte due autovetture e  pe...

A cura di Redazione Redazione
03 aprile 2022 09:02
AUTO CONTRO GUARDRAIL SULLA SS121 SVINCOLO PIANO TAVOLA, SOCCORSI SUL POSTO -
Cronaca
Condividi

FLASH

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di  oggi 3 aprile 2022   sulla SS 121, all' altezza dello svincolo piano Tavola in direzione Paternò

Ad essere coinvolte due autovetture e  per cause ancora in via di accertamento una Fiat 500 è  andata a sbattere violentemente contro il guard-rail laterale in corsia di sorpasso.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118 per dare i primi soccorsi, secondo le informazioni in nostro possesso per una persona si è reso necessario il trasporto in ospedale per le cure ed i controlli del caso.

Per tutti i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità sono presenti gli uomini della Polizia municipale di Belpasso ed i Carabinieri.

Il tratto interessato sta subendo leggeri rallentamenti.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047