AUTO CONTRO PALO SULLA SP135 IN TERRITORIO DI BELPASSO

E’ uscito di strada con la sua auto andando a sbattere contro un palo. L’incidente si è verificato questo pomeriggio intorno alle ore 18.30 sulla Sp135 , il proseguimento della via Balatalle. strada che conduce nei pressi del centro commerciale in territorio di Belpasso.

Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo fuori dalla carreggiata, andando a sbattere contro un muretto e nell'impatto ha danneggiato uno palo.

Due i feriti entrambi soccorsi e trasferiti, secondo le nostre informazioni in modo non grave , all'ospedale per le cure del caso.

Nel sinistro non sarebbero coinvolti altri mezzi

Sul posto oltre l'ambulanza, i Carabinieri e la Polizia Municipale di Belpasso per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica