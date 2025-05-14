AUTO CONTRO ROTONDA AD ACI SANT’ANTONIO: FERITO UN UOMO

Aci Sant’Antonio (CT), 14 maggio 2025 – Un violento incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Aldo Moro, ad Aci Sant’Antonio. Una Renault Twingo, per cause ancora in fase di accertamento...

Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del veicolo vi era una sola persona.

L’auto avrebbe perso il controllo, probabilmente a causa di un malore improvviso del conducente, andando a impattare frontalmente contro la struttura. L’urto è stato così violento da far esplodere gli airbag e provocare seri danni sia al mezzo che alla rotonda stessa.

Il conducente, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Al momento non si conosce la prognosi, ma le sue condizioni sono sotto osservazione da parte dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la Polizia Locale e avviare i rilievi del caso. L'incidente ha causato rallentamenti alla circolazione nella zona..

Le autorità stanno ora cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.