FLASH

Incidente pochi minuti fa sulla ss121 nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania

Un autovettura, secondo le informazioni in nostro possesso,, è andata a sbattere violentemente contro lo spartitraffico nello svincolo Palazzolo.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118, che ha immediatamente soccorso l’autista, rimasto ferito e trasportato in ospedale per gli opportuni accertamenti.

Secondo le prime informazioni non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture.

Si segnalano rallentamenti

AUTO CONTRO SPARTITRAFFICO NELLO SVINCOLO PALAZZOLO, FERITI

