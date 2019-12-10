95047

10 dicembre 2019 17:17
AUTO CONTRO SPARTITRAFFICO NELLO SVINCOLO PALAZZOLO, FERITI -
News
FLASH

Incidente pochi minuti fa sulla ss121 nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania

Un autovettura, secondo le informazioni in nostro possesso,, è andata a sbattere violentemente contro lo spartitraffico nello svincolo Palazzolo.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118, che ha immediatamente soccorso l’autista, rimasto ferito e trasportato in ospedale per gli opportuni accertamenti.

Secondo le prime informazioni non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture.

Si segnalano rallentamenti

IN AGGIORNAMENTO

