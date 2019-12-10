AUTO CONTRO SPARTITRAFFICO NELLO SVINCOLO PALAZZOLO, FERITI
FLASHIncidente pochi minuti fa sulla ss121 nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione CataniaUn autovettura, secondo le informazioni in nostro possesso,, è andata a sbattere violentemente contro...
A cura di Redazione
10 dicembre 2019 17:17
FLASH
Incidente pochi minuti fa sulla ss121 nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania
Un autovettura, secondo le informazioni in nostro possesso,, è andata a sbattere violentemente contro lo spartitraffico nello svincolo Palazzolo.
Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118, che ha immediatamente soccorso l’autista, rimasto ferito e trasportato in ospedale per gli opportuni accertamenti.
Secondo le prime informazioni non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture.
Si segnalano rallentamenti
AUTO CONTRO SPARTITRAFFICO NELLO SVINCOLO PALAZZOLO, FERITI
IN AGGIORNAMENTO