AUTO CONTROMANO SULLA SS121, FRONTALE CON ALTRA AUTO 4 FERITI

FLASHGravissimo incidente , intorno alle ore 22.30 sulla superstrada 121 in via Comunità Economica Europea, nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Paternò.Per cause ancora ignote, si è ve...

A cura di Redazione Redazione
11 giugno 2019 23:11
FLASH

Gravissimo incidente , intorno alle ore 22.30 sulla superstrada 121 in via Comunità Economica Europea, nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Paternò.

Per cause ancora ignote, si è verificato un violentissimo scontro tra una Citroën C3 ed una Fiat Uno.

Secondo le primissime informazioni, un autovettura ha imboccato la superstrada in controsenso.

Quattro le persone ferite, immediatamente soccorse e trasportate all'ospedale per le cure del caso.

Ad avere la peggio il conducente della Fiat Uno

Sul posto tre ambulanze,  i carabinieri per i rilievi e l'azienda Sos strade.

