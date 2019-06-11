AUTO CONTROMANO SULLA SS121, FRONTALE CON ALTRA AUTO 4 FERITI
Gravissimo incidente , intorno alle ore 22.30 sulla superstrada 121 in via Comunità Economica Europea, nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Paternò.
Per cause ancora ignote, si è verificato un violentissimo scontro tra una Citroën C3 ed una Fiat Uno.
Secondo le primissime informazioni, un autovettura ha imboccato la superstrada in controsenso.
Quattro le persone ferite, immediatamente soccorse e trasportate all'ospedale per le cure del caso.
Ad avere la peggio il conducente della Fiat Uno
Sul posto tre ambulanze, i carabinieri per i rilievi e l'azienda Sos strade.