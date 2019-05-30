AUTO CONTROMANO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: POLIZIOTTI BLOCCANO 79ENNE

Nella mattinata del 28 maggio scorso, intorno alle 10.00, agenti della Sezione Polizia Stradale di Catania – Distaccamento di Caltagirone, in servizio di vigilanza stradale sono intervenuti a bloccare...

Nella mattinata del 28 maggio scorso, intorno alle 10.00, agenti della Sezione Polizia Stradale di Catania – Distaccamento di Caltagirone, in servizio di vigilanza stradale sono intervenuti a bloccare un uomo, salvando la vita a lui e a chi avesse avuto la sventura d’incontrarlo, che aveva imboccato contromano il R.A. 15 (la Tangenziale di Catania) in direzione Catania.

I poliziotti hanno ricevuto segnalazione di un veicolo che stava procedendo contromano quando si trovavano al Km. 21+100 e quindi, consapevoli del pericolo che incombeva hanno dovuto dare prova di coraggio e professionalità,affinché la vicenda non si concludesse con la perdita di vite umane.

Infatti, trovandosi nell’opposto senso di marcia, gli agenti hanno avvistato a distanza il veicolo che procedeva contromano, quindi hanno raggiunto un punto dove si potesse scavalcare il guardrail e a piedi, e con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare il conducente, un 79enne che è stato debitamente sanzionato.