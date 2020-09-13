AUTO ESCE DI STRADA E FINISCE IN UN APPEZZAMENTO DI TERRENO: DUE FERITI

Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 18 in via Giuseppe Marconi in territorio di Tremestieri Etneo nei pressi del contro commerciale "LE GINESTRE"L’episodio ha visto coinvolta una ve...

L’episodio ha visto coinvolta una vettura, nello specifico una Renault Clio, che, per cause ancora in fase di verifica, è uscita in strada finendo la sua corsa in un appezzamento di terreno.

Al momento non si conosce ancora l’esatta dinamica del sinistro ma, secondo le prime parziali ricostruzioni, pare si sia trattato di un incidente autonomo.

Due i feriti, che secondo le prime informazioni non sarebbero in gravi condizioni, immediatamente soccorsi sono stati trasferiti in ospedale per le cure del caso.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per i soccorsi e mettere in sicurezza il veicolo, i Carabinieri e la Polizia Municipale locale per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.