Auto ferma sulla SS121 prima dello svincolo Valcorrente: rallentamenti e Carabinieri sul posto

Un altro episodio si è registrato oggi, 31 ottobre, lungo la superstrada SS121.

Intorno alle ore 13:30, a circa 300 metri prima dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò, non si tratterebbe di un incidente, ma di un’autovettura rimasta ferma in corsia di marcia per cause ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per garantire la sicurezza della viabilità e gestire il traffico, in attesa della rimozione del mezzo.

Nel tratto interessato si stanno registrando rallentamenti e brevi code. Si raccomanda prudenza alla guida e attenzione alla segnaletica.