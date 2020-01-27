95047

AUTO FUORI STRADA SULLA SP3III, FERITA DONNA

Incidente questa mattina intorno alle ore 9 sulla SP3iii strada che collega Pietro Clarenza a Camporotondo.Una donna, a bordo della sua Peugeot, probabilmente a causa di un malore, ha perso il control...

A cura di Redazione Redazione
27 gennaio 2020 12:08
AUTO FUORI STRADA SULLA SP3III, FERITA DONNA -
News
Condividi

Incidente questa mattina intorno alle ore 9 sulla SP3iii strada che collega Pietro Clarenza a Camporotondo.

Una donna, a bordo della sua Peugeot, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa sul marciapiede che costeggia la carreggiata, fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi.

Immediatamente soccorsa è stato trasferita all'ospedale per le cure del caso.

Sul posto la polizia municipale per i dovuti accertamenti del caso.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047