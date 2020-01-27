AUTO FUORI STRADA SULLA SP3III, FERITA DONNA
A cura di Redazione
27 gennaio 2020 12:08
Incidente questa mattina intorno alle ore 9 sulla SP3iii strada che collega Pietro Clarenza a Camporotondo.
Una donna, a bordo della sua Peugeot, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa sul marciapiede che costeggia la carreggiata, fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi.
Immediatamente soccorsa è stato trasferita all'ospedale per le cure del caso.
Sul posto la polizia municipale per i dovuti accertamenti del caso.
