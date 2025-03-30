AUTO IN CONTROMANO, UN TIR LA BLOCCA METTENDOSI DI TRAVERSO. LA CAMIONISTA: «HO AGITO D’ISTINTO»

Valsugana – “Non ho fatto niente di speciale, solo una cosa normale.” Con queste parole, Sara De Bastiani, 36enne autista di camion originaria di Belluno, racconta il suo intervento decisivo per evita...

Valsugana – “Non ho fatto niente di speciale, solo una cosa normale.” Con queste parole, Sara De Bastiani, 36enne autista di camion originaria di Belluno, racconta il suo intervento decisivo per evitare un possibile incidente mortale lungo la statale 47 della Valsugana.

Giovedì scorso, la donna ha avuto la prontezza di mettersi di traverso con il suo camion all'altezza dello svincolo di Marter, in Trentino, per bloccare una Fiat 500 che viaggiava contromano su una corsia a senso unico. Grazie a questa manovra, probabilmente ha evitato un grave incidente.

Sara, dipendente della Waldprofi di Anterselva, un’azienda specializzata in servizi forestali, ha già ricevuto il ringraziamento della figlia della conducente della Fiat 500: “Mi ha ringraziato per aver salvato la vita a sua mamma”, racconta.

La sua decisione è stata istintiva: “Avevo appena scaricato in segheria quando ho visto l’auto arrivare. Ho capito subito che dovevo fare qualcosa, perché dietro di me c’erano altre macchine, anche se ancora lontane. Immagino che chi era a bordo si sia chiesto che razza di manovra stessi facendo”.

Madre di due bambini e sposata con un altro autista, De Bastiani racconta che per lei guidare non è solo un lavoro: “Ogni mattina accompagno i miei figli a scuola, poi parto. Anche oggi sono passata da Feltre a Ledro e ora sto andando in val Badia. Macino chilometri, ma mi rilasso. Amo quello che faccio”.

Sara ha condiviso l’accaduto anche sui social, lanciando una riflessione sulla sicurezza stradale: “Noi autisti dobbiamo seguire ore e ore di corsi, ma quelli che ne hanno più bisogno sono gli automobilisti. Per fortuna oggi è andata bene”.

Un gesto di coraggio e lucidità che ha probabilmente salvato delle vite, confermando come la prontezza e l’esperienza alla guida possano fare la differenza in situazioni di emergenza.