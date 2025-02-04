AUTO IN FIAMME A MISTERBIANCO: PAURA IN VIA GALILEO GALILEI, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

Misterbianco, 4 febbraio 2025 – Momenti di apprensione questa sera a Misterbianco, dove intorno alle 19 un SUV di colore scuro ha preso fuoco in via Galileo Galilei, all'altezza dell'ex ASL.Il veicolo...

Il veicolo era posteggiato quando, per cause ancora da accertare, è divampato l'incendio. Le fiamme si sono rapidamente propagate, attirando l'attenzione di residenti e passanti, che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo ed evitato che l’incendio si estendesse ad altri veicoli o edifici vicini. L'operazione di spegnimento e messa in sicurezza dell'area è durata diversi minuti.

Fortunatamente, non si registrano conseguenze per le persone. Le autorità competenti sono ora al lavoro per stabilire le cause del rogo e verificare eventuali responsabilità.