AUTO IN FIAMME A PATERNÒ: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Intorno alle ore 16.00 di oggi, 19 Aprile 2024 , nei pressi del Corso Italia a Paternò, si è verificato un incendio ad un'auto parcheggiata.

Una Lancia Y è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora sconosciute.

Il fuoco ha iniziato a propagarsi dalla parte anteriore del veicolo, generando preoccupazione nella zona. Fortunatamente, i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere l'incendio e garantire la sicurezza dell'area circostante.

Non sono state riportate persone ferite, ma l'incidente ha provocato disagi e attirato l'attenzione dei residenti.

Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell'incendio per determinare l'origine dell'accaduto.