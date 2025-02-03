AUTO IN FIAMME A PATERNÒ: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN ZONA SCALA VECCHIA

Paternò – Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri, 3 febbraio 2025, quando un’auto è stata avvolta dalle fiamme in via Michelangelo Buonarroti, nella zona di Scala Vecchia.L’incendio si è sv...

Paternò – Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri, 3 febbraio 2025, quando un’auto è stata avvolta dalle fiamme in via Michelangelo Buonarroti, nella zona di Scala Vecchia.

L’incendio si è sviluppato poco prima della mezzanotte per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area circostante.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti o danni ad altre vetture o edifici. Per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Resta da chiarire l’origine del rogo, mentre le autorità competenti stanno valutando eventuali sviluppi sull’accaduto.