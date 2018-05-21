Auto in fiamme al casello: intervento della Polstrada evita il peggio

Nella tarda mattinata di domenica 6 maggio, il pronto intervento di una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Catania ha scongiurato il diffondersi di un incendio che avrebbe potuto causare inge...

Nella tarda mattinata di domenica 6 maggio, il pronto intervento di una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Catania ha scongiurato il diffondersi di un incendio che avrebbe potuto causare ingenti danni coinvolgendo sia persone sia cose.

Nello specifico, alle ore 12.40 circa, un’autovettura Peugeot 206, incolonnata tra centinaia di altri veicoli per il pagamento del pedaggio al casello di S. Gregorio di Catania dell’A/18, ha preso fuoco.

Gli operatori, già presenti sul posto per garantire la regolarità del transito delle tifoserie coinvolte in una partita di calcio, resisi conto della gravità della situazione, sono prontamente intervenuti, provvedendo a spostare il veicolo, svincolandolo tra le altre vetture e spingendolo fino ad un piccolo slargo ubicato davanti al Punto Blu.

Inoltre, gli agenti dopo aver messo in sicurezza tutti gli utenti, i veicoli presenti sul posto e riattivata la circolazione stradale, facendo ricorso sia agli estintori nella dotazione di bordo del veicolo di servizio sia ad altri reperiti negli uffici autostradali, sono riusciti, dopo vari tentativi, a domare le fiamme, giusto in tempo per evitare il propagarsi dell’incendio e l’eventuale deflagrazione del veicolo prima che lo stesso fosse avvolto interamente dalle fiamme.