AUTO IN FIAMME IN CONTRADA ROTONDELLA. INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

A cura di Redazione Redazione
27 maggio 2020 21:43
News
FLASH

I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, sono intervenuti questa sera, intorno alle ore 21 sulla Strada Provinciale 77, in Contrada Rotondella, in territorio di Belpasso, a causa di un incendio che ha completamente distrutto un’autovettura in transito. L’incendio, sviluppatosi probabilmente a causa di un guasto al motore, ha avvolto e distrutto l’autovettura in pochi minuti.

Illeso il conducente.

