AUTO IN FIAMME IN GALLERIA SULL'AUTOSTRADA A18 - TRAFFICO IN TILT

Panico questa sera sull'autostrada A18 per un automobile andata in fiamme all'interno di una galleria nel tratto da Taormina a Giardini Naxos in direzione Catania.Non sono ancora chiare le cause che a...

21 luglio 2019 23:13
Panico questa sera sull'autostrada A18 per un automobile andata in fiamme all'interno di una galleria nel tratto da Taormina a Giardini Naxos in direzione Catania.

Non sono ancora chiare le cause che avrebbero scatenato il rogo.

Al momento, non si hanno notizie sul numero e sulle condizioni delle persone coinvolte.

Sul posto i soccorsi, al momento traffico paralizzato

