AUTO IN FIAMME IN GALLERIA SULL'AUTOSTRADA A18 - TRAFFICO IN TILT
Panico questa sera sull'autostrada A18 per un automobile andata in fiamme all'interno di una galleria nel tratto da Taormina a Giardini Naxos in direzione Catania.Non sono ancora chiare le cause che a...
A cura di Redazione
21 luglio 2019 23:13
Panico questa sera sull'autostrada A18 per un automobile andata in fiamme all'interno di una galleria nel tratto da Taormina a Giardini Naxos in direzione Catania.
Non sono ancora chiare le cause che avrebbero scatenato il rogo.
Al momento, non si hanno notizie sul numero e sulle condizioni delle persone coinvolte.
Sul posto i soccorsi, al momento traffico paralizzato