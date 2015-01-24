Auto in fiamme in via Caltanissetta

L'episodio è avvenuto la notte scorsa

95047.it FLASH:

Auto in fiamme la notte scorsa in via Caltanissetta a Paternò (vedi foto): la vettura è stata totalmente distrutta dal fuoco. Sono stati alcuni residenti ad allertare i Vigili del Fuoco del distaccamento paternese che, giunti sul posto, hanno provveduto a sedare le fiamme. Incendio doloso o cortocircuito? Le cause sono ancora da accertare con le indagini affidate ai militari dell'Arma.