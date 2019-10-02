AUTO IN FIAMME NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE

Momenti di paura nei pressi del noto centro commerciale "Centro Sicilia"Questa mattina, 02 Ottobre 2019, probabilmente a causa di un guasto meccanico, una Fiat Bravo, è stata letteralmente divorata da...

Il conducente quando ha visto del fumo uscire dal vano motore. Ha fatto appena in tempo a lasciare l'abitacolo quando le fiamme sono divampate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Catania, che hanno provveduto a spegnere il rogo anche se l'auto è andata completamente distrutta.

Fortunatamente nell'area dove si è sviluppato l'incendio non ha coinvolto altri mezzi