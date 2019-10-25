95047

AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE SULLA SS284

25 ottobre 2019 10:13
Auto in fiamme sulla SS284.

A prendere fuoco un veicolo, una Ford Ka, che mentre era in transito, forse per un corto circuito, è stato avvolto dalle fiamme.

Il conducente è riuscito in tempo ad accostare verso una piazzola di sosta,nei presso dello svincolo Santa Maria di Licodia-Belpasso in direzione Catania.

Chi era a bordo è poi uscito dal mezzo senza riportare alcuna conseguenza.

Sul posto, sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno domato l’incendio, ma del veicolo è rimasta solo la carcassa.

