AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE SULLA SS284
Auto in fiamme sulla SS284.
A prendere fuoco un veicolo, una Ford Ka, che mentre era in transito, forse per un corto circuito, è stato avvolto dalle fiamme.
Il conducente è riuscito in tempo ad accostare verso una piazzola di sosta,nei presso dello svincolo Santa Maria di Licodia-Belpasso in direzione Catania.
Chi era a bordo è poi uscito dal mezzo senza riportare alcuna conseguenza.
Sul posto, sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno domato l’incendio, ma del veicolo è rimasta solo la carcassa.