AUTO IN FIAMME SS 121
A cura di Redazione
09 gennaio 2019 17:58
AGGIORNAMENTO
Aperta da pochi minuti la circolazione in direzione Paternò
***FLASH***
Auto in fiamme, adesso, sulla ss121 Catania- Paternò, in direzione Paternò tra lo svincolo Motta Sant'Anastasia e Piano Tavola.
Sul posto i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri Al momento traffico boccato.
Si segnalano rallentamenti, pure in direzione Catania
In aggiornamento