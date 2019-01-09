95047

AUTO IN FIAMME SS 121

AGGIORNAMENTOAperta da pochi minuti la circolazione in direzione Paternò ***FLASH***Auto in fiamme, adesso, sulla ss121 Catania- Paternò, in direzione Paternò tra lo svincolo Motta Sant'Anastasia e Pi...

A cura di Redazione Redazione
09 gennaio 2019 17:58
AUTO IN FIAMME SS 121 -
Belpasso
News
AGGIORNAMENTO

Aperta da pochi minuti la circolazione in direzione Paternò

 

***FLASH***

Auto in fiamme, adesso, sulla ss121 Catania- Paternò, in direzione Paternò tra lo svincolo Motta Sant'Anastasia e Piano Tavola.




Sul posto i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri Al momento traffico boccato.

Si segnalano rallentamenti, pure in direzione Catania

In aggiornamento

