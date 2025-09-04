Auto in fiamme sulla SP92 per l’Etna, paura a Belpasso ma conducente illeso

Momenti di paura , lungo la SP92, la strada che collega Nicolosi all’Etna, nel territorio comunale di Belpasso.Intorno alle ore 18:00, nei pressi di uno dei tornanti che conducono al vulcano, una Peug...

Momenti di paura , lungo la SP92, la strada che collega Nicolosi all’Etna, nel territorio comunale di Belpasso.

Intorno alle ore 18:00, nei pressi di uno dei tornanti che conducono al vulcano, una Peugeot ha improvvisamente preso fuoco dalla parte anteriore, probabilmente a causa di un guasto meccanico.

Il conducente, accortosi immediatamente del fumo e delle fiamme che uscivano dal cofano, è riuscito con prontezza a fermare il veicolo, abbandonarlo e mettersi in salvo. Fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche, ma l’auto è rimasta seriamente danneggiata nella parte anteriore, dove le fiamme hanno distrutto gran parte del motore e della carrozzeria.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha gestito la viabilità e garantito la sicurezza dei presenti durante le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Le cause del rogo restano in fase di accertamento, ma non si esclude un guasto tecnico.