AUTO IN FIAMME SULLA SS121, LUNGHE FILE IN DIREZIONE PATERNO'
È successo poco fa, intorno alle ore 18.00 di oggi, 09 Dicembre 2022 sulla ss121Una vettura ha preso fuoco in direzione Paternò, nel tratto compreso tra gli svincoli del centro commerciale e quello d...
È successo poco fa, intorno alle ore 18.00 di oggi, 09 Dicembre 2022 sulla ss121
Una vettura ha preso fuoco in direzione Paternò, nel tratto compreso tra gli svincoli del centro commerciale e quello di Palazzolo.
Un autovettura , si è incendiata mentre era in marcia e percorreva la strada. Oscure le cause che hanno portato all’innesco dell’incendio.
Secondo le prime informazioni, per fortuna nessuna grave conseguenza per gli occupanti del mezzo fortunatamente scesi dall’auto immediatamente mettendosi al riparo.
Sul posto i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme ed evitare il peggio.
Nel tratto interessato dall'incidente si stanno registrando lunghe code.