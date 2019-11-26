È successo poco fa, intorno alle ore 17.45 sulla ss121 all’altezza dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò nei pressi del centro commerciale.Una Fiat Punto, per cause in via d’accertamento ha...

È successo poco fa, intorno alle ore 17.45 sulla ss121 all’altezza dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò nei pressi del centro commerciale.

Una Fiat Punto, per cause in via d’accertamento ha preso fuoco mentre era in corsa, per fortuna nessuna grave conseguenza per la persona che era alla guida, fortunatamente scesa dall’auto immediatamente e mettendosi al riparo.

Sul posto i Vigili del Fuoco del nostro distaccamento per spegnere le fiamme ed evitare il peggio.

Sul posto i Carabinieri.

Si registrano lunghissime code in direzione Paternò.

AUTO IN FIAMME SULLA SS121, LUNGHISSIME CODE

IN AGGIORNAMENTO